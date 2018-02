هذا سر اللوحة ثلاثية الأبعاد للملك سلمان وولي العهد

الفكره هذي انتشرت كثير في السوشل ميديا رسم 3D لصورة الملك سلمان والامير محمد بن سلمان وافتخر اني صاحب هالعمل وموجود في الجنادريه في جناح مؤسسة مسك الخيريه @miskksa @miskartinst

