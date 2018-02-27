هذا سر اللوحة ثلاثية الأبعاد للملك سلمان وولي العهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يدخل فن الغرافيتي المملكة العربية السعودية من أوسع أبوابها، إذ استقطبت لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد تجمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنظار الكثيرين في مهرجان الجنادرية بالسعودية.

ورسمت مجموعة من الفنانين السعوديين اللوحة التي ضمها جناح مسك الخيرية في المهرجان، بقن يُسمى "3D Red And Blue".

وتُظهر لك اللوحة الملك سلمان عندما تشاهدها من جانب العدسة الأحمر، بينما عندما تشاهدها من جانب العدسة الأزرق ترى الأمير محمد بن سلمان، كما هو مبيّن في الفيديو أدناه:

وقال قائد مجموعة "قلم رصاص" سعيد عبود لصحيفة "سبق" الإلكترونية: "أنا ومجموعتي نشارك في جناح مسك الخيرية في الجنادرية، وأحببت أن أقدم شيئاً مختلفاً وجديداً، أعبر به عن فخري وحبي لوطني، والحمدلله قدمت هذه الفكرة للمنظمين، ورحبوا بها، وقدموا لي كل ما أحتاجه لتنفيذها،" مضيفاً: "اعتمدنا على الرسم اليدوي، بفن يُسمى "3D Red and Blue"، تعلمته واجتهدت فيه، وكانت أول لوحة لي بهذه الطريقة في مشاركة في أبوظبي في اليوم الوطني للإمارات، وقدمت فيه صورة للملك سلمان والشيخ خليفة بن زايد".

وأشار عبود إلى أن "رسالته من خلال هذا العمل الفني هي التعبير عن أن عين كل مواطن سعودي لخادم الحرمين، والعين الأخرى لولي عهده الأمين."