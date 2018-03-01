فرقة ترقص بدون سماع الموسيقى وتعزف بدون بصر

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(CNN) -- تأسست فرقة أصحاب الاحتياجات الخاصة الصين الفنية عام 1987، وتقدم عروضاً بليغة من الرقص والمسرحيات والأوبرا. يعزف الموسيقى موسيقيون يعانون ضعفا أو فقدانا كاملا للبصر ويقدم عروض الرقص هؤلاء الذين يعانون ضعف السمع.