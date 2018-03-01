ستايل

فرقة ترقص بدون سماع الموسيقى وتعزف بدون بصر

فرقة ترقص بدون سماع الموسيقى وتعزف بدون بصر

ستايل
آخر تحديث الخميس, 01 مارس/آذار 2018; 05:07 (GMT +0400).
الصينالموسيقىالرقصفنونمسرح
3:09

قد يعتقد البعض أن عرضاً بهذه الصعوبة والدقة سيتطلب جميع الحواس الخمسة!

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(CNN) -- تأسست فرقة أصحاب الاحتياجات الخاصة الصين الفنية عام 1987، وتقدم عروضاً بليغة من الرقص والمسرحيات والأوبرا. يعزف الموسيقى موسيقيون يعانون ضعفا أو فقدانا كاملا للبصر ويقدم عروض الرقص هؤلاء الذين يعانون ضعف السمع.

الصينالموسيقىالرقصفنونمسرح