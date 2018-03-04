ستايل

انظر عملية تحويل ملامح أحد الممثلين إلى وجه تشرشل

انظر عملية تحويل ملامح ممثل إلى وجه تشرشل

ستايل
آخر تحديث منذ28 دقيقة.
أفلامفنونالسينما
3:20

كيف بُعثت الحياة في ونستون تشرشل بشكل مقنع جداً، من قبل غاري أولدمان؟

(CNN) -- من ناحية الوجه وحتى الظلال، الممثل، غاري أولدمان، والسياسي، ونستون تشرشل، لا يتشابهان بالضرورة. إذاً، كيف قاموا بذلك؟ تعرفوا إلى الفنان كازوهيرو تسوجي، وهو نحّات للوجوه الواقعية بشكل كبير، ويحب بعث الحياة في شخصيات تاريخية.

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