انظر عملية تحويل ملامح أحد الممثلين إلى وجه تشرشل

(CNN) -- من ناحية الوجه وحتى الظلال، الممثل، غاري أولدمان، والسياسي، ونستون تشرشل، لا يتشابهان بالضرورة. إذاً، كيف قاموا بذلك؟ تعرفوا إلى الفنان كازوهيرو تسوجي، وهو نحّات للوجوه الواقعية بشكل كبير، ويحب بعث الحياة في شخصيات تاريخية.