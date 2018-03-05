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خلف كواليس "ارتداء" ممثلة لفستانها تحضيراً لحفل الأوسكار

خلف كواليس ارتداء ممثلة لفستانها للأوسكار

ستايل
آخر تحديث منذ7 دقائق.
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3:31

شاهد عملية تجربة الممثلة ليزلي مانفيل لفستان حفل الأوسكار الخاص بها.

(CNN) -- الممثلة ليزلي مانفيل تزور مصممة الأزياء آنا فالانتاين في الاستوديو الخاص بها في لندن، من أجل التجربة الأخيرة لفستان حفل الأوسكار الخاص بها.

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