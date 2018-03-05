(CNN) -- الممثلة ليزلي مانفيل تزور مصممة الأزياء آنا فالانتاين في الاستوديو الخاص بها في لندن، من أجل التجربة الأخيرة لفستان حفل الأوسكار الخاص بها.
ستايل
خلف كواليس "ارتداء" ممثلة لفستانها تحضيراً لحفل الأوسكار
خلف كواليس ارتداء ممثلة لفستانها للأوسكار
ستايل
آخر تحديث منذ7 دقائق.
3:31
شاهد عملية تجربة الممثلة ليزلي مانفيل لفستان حفل الأوسكار الخاص بها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.