دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشعر الفنان الأمريكي إريك فيشل بالغضب واليأس، إذ بدأ يرسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأسلوب كاريكاتوري في العام 2016 خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وشرح فيشل إن هذه كانت الطريقة الوحيدة لفهم ما كان يحدث، والطريقة الوحيدة للتعامل مع ذلك بأسلوب فكاهي، إذ قال:"كان عالمي المتماسك والعقلاني ينهار."

ورسم فيشل صوراً عديدة لمسؤولين على شكل مهرجين في البيت الأبيض، وكلهم يضعون أنوفاً هزلية حمراء اللون. ويبدو ترامب في الصور بشعر أصفر كثيف وهو يضع أنف هزلي أحمر اللون، ورقبة مهرج مغطاة بالكشكش.

وتخلى فيشل عن الرسوم الكاريكاتورية قبل عدة أشهر، إذ أوضح أنه شعر بأنه يجب أن يتوقف "لأننا غرقنا إلى مستوى ترامب." وأشار الرسام الأمريكي الذي سيبلغ السبعين عاماً قريباً إلى أنه لم يشعر قط أن بلده ممزق إلى هذا الحد.

ويطلق على معرض فيشل الجديد في معرض سكارستدت في لندن اسم "حضور الغياب". ويبدو، دونالد ترامب في واحدة من الصور، وتسمى "القلق"، والتي تعبر بطريقة أو بأخرى، عن حالة القلق السائد.

ورسم فيشل العديد من اللوحات لجون ديديون، وبول سيمون، وستيف مارتن. وباع فيشل إحدى لوحاته في العام 2006 بقيمة 1.9 مليون دولار. أما اللوحات المعروضة في المعرض في لندن فيتراوح سعرها بين 750 ألف و850 ألف دولار.

وما زال فيشل يشعر بانزعاج شديد ازاء حالة أمريكا المتمثلة بـ"الخوف، والغموض، والغضب، والاهانة". ورغم من أنه يلقي باللوم على الديمقراطيين بقدر الجمهوريين لما وصلت إليه الحالة الراهنة في بلاده، إلا أنه يشعر بأكبر قدر من الازدراء لترامب.

تعرّف إلى مسؤولين البيت الأبيض بريشة فيشل في معرض الصور أعلاه: