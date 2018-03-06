ساعة رولكس تحمل اسم حاكم دبي..وسعرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دار كريستيز أن مزادها المرتقب للساعات بدبي بتاريخ 23 مارس/آذار سيضم ساعة "رولكس جي إم تي ماستر" بالغة الندرة صُنعت خصيصاً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتتراوح القيمة التقديرية لهذه التحفة الفريدة التي تحمل في قرصها اسم الشيخ محمد بين 120 و160 ألف دولار أي بين (440 و580 ألف درهم إماراتي.)

وصُنعت ساعة رولكس الفاخرة والنادرة جداً (القطعة رقم 120) من الفولاذ الذي لا يصدأ وتحمل توقيت مزدوج وتاريخ إلى جانب عقرب ثوانٍ في وسط قرص الساعة، وأُجريت لها صيانة بمقرّ رولكس في جنيف السنة الماضية، وتتوافر مع هذه الساعة علبة رولكس منقوش عليها شعار دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه الساعة المصنَّعة بتكليف من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسمة فنية فريدة للساعة - تمزج بين لوحة ورقية بالألوان المائية ورسمة رقمية على الألمنيوم - موقعة من الرسام.

وقال ريمي جوليا، رئيس قسم الساعات لدى كريستيز لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "ساعات رولكس المصنَّعة بمواصفات خاصة تتميز بالندرة، فهي مصنَّعة في العادة للاحتفاء بمناسبة مهمة أو لشخصية رفيعة، وتشدّ مثل هذه الساعات أنظار المقتنين الإقليميين والعالميين،" مضيفاً أن ساعة "رولكس جي إم تي ماستر ذات الرقم المرجعي 1675 المعروضة بمزادنا المرتقب شديدة الندرة وتحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باللون الأحمر، وكونها لم تُعرض في مزاد من قبل نتوقع أن تجتذب تنافساً واسعاً من المقتنين داخل الإمارات وحول العالم".