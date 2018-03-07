دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يختتم اليوم مهرجان "دبي كانفس" نسخته الرابعة، بعد أن عرض على مدى سبعة أيام ماضية، لوحات جدارية وأرضية عملاقة أسرت أنظار زوّار منطقة "لا مير" في المدينة الإمارتية.

ويتميز مهرجان "دبي كانفس" بالأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد، والتي تُرسم على أرصفة الطرقات وجدران المدينة، كل مارس/ اذار منذ العام 2015، وتجعل منها منصة تسمح لفنانين مشهورين من جميع أنحاء العالم، عرض أعمالهم الإبداعية في المساحات العامة.

ويعتبر المشروع جزءاً من خطة المدينة وحاكمها، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، لتحويل دبي إلى "متحف في الهواء الطلق، يلهم الإبداع والابتكار،" بحسب ما يذكره موقع المهرجان.

وعُرضت خلال المهرجان أعمال أكثر من 30 فنان عالمي ومحلي، ومن المقرر أن يبقى جزء من هذه الأعمال في "لا مير" بشكل دائم، بينما ستُزال بعضها مع انتهاء فترة المعرض.

وتتعرّفون إلى بعض الأعمال الفنية المعروضة في "دبي كانفس" في معرض الصور أعلاه:

