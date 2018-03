الرسام الأمريكي توم بوب، يحول الأشياء الموجودة في "لا مير" إلى شخصيات كرتونية. تفضلوا بزيارة #دبي_كانفس لمشاهدة رسوماته. . . Turning everyday objects into characters, Tom Bob transformed over 10 pieces for Dubai Canvas! Catch them all in La Mer! #dubaicanvas #dubaicanvaslamer

