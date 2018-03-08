هذا الفنان البحريني يرسم النساء فقط!

هذا الفنان البحريني يرسم النساء فقط!

يوم المرأة العالمي
آخر تحديث الخميس, 08 مارس/آذار 2018; 04:44 (GMT +0400).
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تعرف إلى الفنان البحريني أحمد عنان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في يوم المرأة العالمي، تعرف إلى الفنان البحريني أحمد عنان، الذي تتمحور جميع لوحاته حول النساء حصرياً!

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