دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في يوم المرأة العالمي، تعرف إلى الفنان البحريني أحمد عنان، الذي تتمحور جميع لوحاته حول النساء حصرياً!
هذا الفنان البحريني يرسم النساء فقط!
هذا الفنان البحريني يرسم النساء فقط!
يوم المرأة العالمي
آخر تحديث الخميس, 08 مارس/آذار 2018; 04:44 (GMT +0400).
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تعرف إلى الفنان البحريني أحمد عنان.
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