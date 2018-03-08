دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في يوم المرأة العالمي، من موقع CNN بالعربية بعض الغزل، والحب، والتقدير، لكل ما ترمز إليه النساء في الحياة. وهل يُوجد أجمل من أن نهنئ المرأة بعيدها بلسان عبد الحليم حافظ، وصباح، وفيروز، وأم كلثوم، والشيخ إمام، ومحمد منير، ووديع الصافي، ومارسيل خليفة، وزياد الرحباني.

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