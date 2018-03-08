منا نحن إلى المرأة بعيدها.. بعض الغزل والحب
منا نحن إلى المرأة بعيدها.. بعض الغزل والحب
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في يوم المرأة العالمي، من موقع CNN بالعربية بعض الغزل، والحب، والتقدير، لكل ما ترمز إليه النساء في الحياة. وهل يُوجد أجمل من أن نهنئ المرأة بعيدها بلسان عبد الحليم حافظ، وصباح، وفيروز، وأم كلثوم، والشيخ إمام، ومحمد منير، ووديع الصافي، ومارسيل خليفة، وزياد الرحباني.
إليكم منا في معرض الصور أعلاه، بطاقات معايدة من القلب.
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