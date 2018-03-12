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“فقاعات” من المستقبل تنتشر في وادي رم بالأردن

“فقاعات” من المستقبل تنتشر في وادي رم بالأردن

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آخر تحديث يوم الاثنين, 12 مارس/آذار 2018; 04:30 (GMT +0400).
الأردنظواهر طبيعيةتصاميمفنون
2:26

شاهد هذه الحجرات ذات الشكل المستقبلي في وادي رم بالأردن.

(CNN) -- داخل حجرات “BubbleTree” أي "شجرة الفقاعة،" يمكن للضيوف النوم أسفل النجوم في صحراء وادي رم بالأردن، دون التضحية بأساليب الراحة الحديثة.

الأردنظواهر طبيعيةتصاميمفنون