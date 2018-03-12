(CNN) -- داخل حجرات “BubbleTree” أي "شجرة الفقاعة،" يمكن للضيوف النوم أسفل النجوم في صحراء وادي رم بالأردن، دون التضحية بأساليب الراحة الحديثة.
ستايل
“فقاعات” من المستقبل تنتشر في وادي رم بالأردن
“فقاعات” من المستقبل تنتشر في وادي رم بالأردن
ستايل
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 مارس/آذار 2018; 04:30 (GMT +0400).
2:26
شاهد هذه الحجرات ذات الشكل المستقبلي في وادي رم بالأردن.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.