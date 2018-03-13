دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق ولاحظت السهم المختبئ داخل شعار شركة التوصيل المشهورة "FedEx" أو "فيديكس"؟ إذا كان الجواب لا، فهذه فرصتك! سنمنحك عدة دقائق للتحديق بالصورة أعلاه.. هل تفاجأت أم بعد؟

وقد حصل تصميم الشعار الذكي الذي يستخدم المساحة بين آخر حرفين لصنع إشارة سهم على العديد من الجوائز العالمية في مجال التصميم الغرافيكي، ما جعل منه شعاراً أيقونياً، ومن الأكثر تأثيراً وإبداعاً في العالم.

وكان قد أدرج رائد التصميم ستيفن بايلي، شعار الشركة ضمن قائمة التصاميم التابعة له والتي تحتوي 20 تصميماً، شكّلت العالم الحديث، واصفاً إياه بأنه "من أجمل التصاميم في تاريخ التصميم الغرافيكي."

والجدير بالذكر، أن تصميم شعار "فيديكس" يُعتبر حادثة حقاً، إذ يقول مصمم الشعار ليندون ليدر الذي صممه في العام 1994 إن "فكرة السهم كانت آخر ما قد يخطر على بالنا. ولكن، خلال منتصف جلسة داخلية لاستكشاف رموز الشعار، لفت انتباهي شعار احتوى على أحرف قليلة المساحة بينها صغيرة جداً."

ثم عمل ليدر وفريقه في شركة "لاندور أسوسيتس" التي كانت الشركة الاستشارية المكلفة بإعادة اختراع هوية العلامة التجارية لشركة "فيديكس" على تطوير أكثر من 400 نسخة من الشعار، قبل ملاحظة أن وضع حرف "E" بجانب حرف "X،" يخلق شكل سهم.

ويضيف ليدر: "بعد عدة أيام، اتضح لي أنه إذا كان من الممكن إدخال شكل سهم حقيقي في أشكال الأحرف، فإن ذلك يقترح فكرة الوصول من نقطة إلى أخرى، بشكل موثوق وسريع،" الشيء الذي يعُتبر من اختصاص شركة التوصيل الأمريكية.

ويعتقد ليدر أن التأثير الذي يتركه السهم، هو ليس إلّا مكافأة مخفية، لا تقلل من تأثير الشعار نفسه، لمن لا يراه أو ينتبه له. ولكن، ما هو عدد الناس الذين يستطيعون رؤية السهم والانتباه له دون إبلاغهم عنه مسبقاً؟ ويقول ليدر إنه سمع أن على الأقل شخصاً واحداً من بين كل خمسة أشخاص يجدون السهم المخفي دون مساعدة.

تعرّفوا أكثر إلى بعض شعارات العلامات التجارية الأكثر شهرة وإبداعاً في معرض الصور أعلاه: