برج “بورشه” للأثرياء..يأخذ سيارتك الفاخرة لغرفة جلوسك

برج “بورشه”..يأخذ سيارتك الفاخرة لغرفة جلوسك

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آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
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تعالوا في جولة داخل “برج بورشه ديزاين” المخصص لعشاق السيارات الفاخرة.

(CNN) -- صُمم “برج بورشه ديزاين” للأثرياء ومحبي السيارات الفاخرة، وبلغت كلفة تطويره 560 مليون دولار. بارتفاع 60 طابقاً، انتهت عملية بنائه عام 2017 ليحتوي على 132 وحدة فاخرة.

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