برج “بورشه” للأثرياء..يأخذ سيارتك الفاخرة لغرفة جلوسك

(CNN) -- صُمم “برج بورشه ديزاين” للأثرياء ومحبي السيارات الفاخرة، وبلغت كلفة تطويره 560 مليون دولار. بارتفاع 60 طابقاً، انتهت عملية بنائه عام 2017 ليحتوي على 132 وحدة فاخرة.