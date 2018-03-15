(CNN) -- صُمم “برج بورشه ديزاين” للأثرياء ومحبي السيارات الفاخرة، وبلغت كلفة تطويره 560 مليون دولار. بارتفاع 60 طابقاً، انتهت عملية بنائه عام 2017 ليحتوي على 132 وحدة فاخرة.
برج “بورشه” للأثرياء..يأخذ سيارتك الفاخرة لغرفة جلوسك
برج “بورشه”..يأخذ سيارتك الفاخرة لغرفة جلوسك
المتر المربع
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
2:33
تعالوا في جولة داخل “برج بورشه ديزاين” المخصص لعشاق السيارات الفاخرة.
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