هذه هي القيمة البشرية وراء “التجارة العادلة”

هذه هي القيمة البشرية وراء “التجارة العادلة”

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ 3 ساعات و34 دقيقة.
الطريق إلى الحريةعمالةصناعات
2:16

شاهد كيف يمكنك دعم الأشخاص الذين يقفون وراء المنتج الذي تشتريه.

شاهد الفيديو الأصلي

(CNN) -- تعرّف ماذا يعني أن تشتري منتجاً يحمل شعار “التجارة العادلة” بالنسبة لهؤلاء الذين عملوا على صناعته.

الطريق إلى الحريةعمالةصناعات