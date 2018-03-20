(CNN) -- تعرّف ماذا يعني أن تشتري منتجاً يحمل شعار “التجارة العادلة” بالنسبة لهؤلاء الذين عملوا على صناعته.
هذه هي القيمة البشرية وراء “التجارة العادلة”
هذه هي القيمة البشرية وراء “التجارة العادلة”
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ 3 ساعات و34 دقيقة.
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شاهد كيف يمكنك دعم الأشخاص الذين يقفون وراء المنتج الذي تشتريه.
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