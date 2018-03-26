هذا العمل الفني السعودي يتكلم "لغة" يفهمها العالم بأجمعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا العمل التركيبي فاز بـ"جائزة إثراء للفنون،" صممه الفنان السعودي أيمن الزيداني. وعرض مؤخراً خلال فعّاليات "آرت دبي،" وسيُعرض بشكل دائم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في ظهران.