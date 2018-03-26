هذا العمل الفني السعودي يتكلم "لغة" يفهمها العالم بأجمعه

عمل فني سعودي يتكلم لغة يفهمها العالم بأجمعه

ستايل
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
فنونالمملكة العربية السعوديةمن قلب الشرق الأوسط
1:33

هذا العمل التركيبي فاز بـ"جائزة إثراء للفنون."

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا العمل التركيبي فاز بـ"جائزة إثراء للفنون،" صممه الفنان السعودي أيمن الزيداني. وعرض مؤخراً خلال فعّاليات "آرت دبي،" وسيُعرض بشكل دائم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في ظهران.

فنونالمملكة العربية السعوديةمن قلب الشرق الأوسط