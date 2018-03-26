دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه ليست لوحات مرسومة... أو صور معدلة على برامج الكمبيوتر! إنها صور فوتوغرافية لشفاه حقيقية، تعمل عليها خبيرة التجميل الأوكرانية فلادا هاغيرتي.
ستايل
شفاه حقيقية من الألماس..الأكثر إثارة في العالم
شفاه حقيقية من الألماس..الأكثر إثارة بالعالم
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
1:37
خبيرة التجميل الأوكرانية فلادا هاغيرتي صممت أغلى عمل فني للشفاه في العالم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.