ستايل

شفاه حقيقية من الألماس..الأكثر إثارة في العالم

شفاه حقيقية من الألماس..الأكثر إثارة بالعالم

ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
مجوهراتفنونغرائب
1:37

خبيرة التجميل الأوكرانية فلادا هاغيرتي صممت أغلى عمل فني للشفاه في العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه ليست لوحات مرسومة... أو صور معدلة على برامج الكمبيوتر! إنها صور فوتوغرافية لشفاه حقيقية، تعمل عليها خبيرة التجميل الأوكرانية فلادا هاغيرتي.

مجوهراتفنونغرائب