شفاه حقيقية من الألماس..الأكثر إثارة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه ليست لوحات مرسومة... أو صور معدلة على برامج الكمبيوتر! إنها صور فوتوغرافية لشفاه حقيقية، تعمل عليها خبيرة التجميل الأوكرانية فلادا هاغيرتي.