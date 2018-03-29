دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جميع هذه الأعمال الفنية هي ليست سوى "بعض" مقتنيات رجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي. بيعت كل واحدة من القطع الـ414، بما فيها لوحات وتحف ومنحوتات في مزاد بونامز يوم 26 مارس/أذار.
ستايل
استمر لـ10 ساعات.. شاهد كم حقق مزاد للملياردير السعودي وليد الجفالي
كم حقق مزاد للملياردير السعودي وليد الجفالي؟
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين.
1:45
شاهد كم حقق مزاد للملياردير السعودي وليد الجفالي.
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