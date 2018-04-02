هكذا تُصنع كتب العائلات الحاكمة في الصين

(CNN) -- الفن الصيني القديم، تجليد الكتب باعتماد أسلوب مقياس التنين، يعود إلى سلالة تانغ منذ أكثر من 1000 عام. في تلك الأوقات، كانت الكتب التي تعتمد على أسلوب مقياس التنين تُحفظ للعائلة الحاكمة ونخبة من الأشخاص الذين حصلوا على مستوى عال من التعليم.