ستايل

هكذا تُصنع كتب العائلات الحاكمة في الصين

هكذا تُصنع كتب العائلات الحاكمة في الصين

ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
الصينغرائبفنونكتب
2:23

بهذه الطريقة تمتد هذه الكتب الصينية القديمة “إلى الأبد.”

(CNN) -- الفن الصيني القديم، تجليد الكتب باعتماد أسلوب مقياس التنين، يعود إلى سلالة تانغ منذ أكثر من 1000 عام. في تلك الأوقات، كانت الكتب التي تعتمد على أسلوب مقياس التنين تُحفظ للعائلة الحاكمة ونخبة من الأشخاص الذين حصلوا على مستوى عال من التعليم.

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