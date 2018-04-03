"بشار الأسد" يقف في طابور طويل لتقديم اللجوء

"بشار الأسد" يقف في طابور طويل لتقديم اللجوء

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آخر تحديث الثلاثاء, 03 ابريل/نيسان 2018; 02:30 (GMT +0400).
بشار الأسدسوريافنونرسمأزمة اللاجئين
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قادة العالم لاجئون.. في لوحات الفنان السوري عبدالله العمري.

(CNN) -- غادر عبدالله العمري سوريا عام 2012. بعد أن أُجبر على الهروب من صراع يمزق وطنه… وجد إلهاماً لسلسلة فنية جديدة انتشرت بكثافة على الإنترنت. أعماله التي تحمل عنوان “سلسلة الضعف” تصور لاجئين وغيرهم من الأشخاص في أوضاع يائسة، لكن بوجوه غير متوقعة… وجوه قادة العالم.

بشار الأسدسوريافنونرسمأزمة اللاجئيناللاجئون السوريونمن قلب الشرق الأوسط