"بشار الأسد" يقف في طابور طويل لتقديم اللجوء

(CNN) -- غادر عبدالله العمري سوريا عام 2012. بعد أن أُجبر على الهروب من صراع يمزق وطنه… وجد إلهاماً لسلسلة فنية جديدة انتشرت بكثافة على الإنترنت. أعماله التي تحمل عنوان “سلسلة الضعف” تصور لاجئين وغيرهم من الأشخاص في أوضاع يائسة، لكن بوجوه غير متوقعة… وجوه قادة العالم.