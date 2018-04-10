أسر قلوب العالم بجاذبيته.. ماذا تعرف أيضاً عن عمر الشريف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يصادف 10 أبريل/نيسان ذكرى ميلاد وسيم الشاشتين العربية والعالمية، عمر الشريف. الشريف أصبح ممثلاً عالمياً بعد تمثيله شخصية "الشريف علي" في فيلم "لورانس العرب" بالعام 1962، ثم انطلق بعد ذلك ليمثل في العديد من الأفلام العالمية الأيقونية.
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