السعودية تستضيف أسبوع الموضة العربي بفندق الريتز كارلتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في حدث تاريخي، استضافت العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى أسبوع الموضة العربي الذي كان يُنظم عادة في دبي. ويأتي هذا الحدث بعد افتتاح المكتب الإقليمي لمجلس الأزياء العربي في الرياض.
ويُنظم الحدث الذي يُقام في فندق "ريتز كارلتون" بين 10 و14 من أبريل/نيسان الحالي برئاسة الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود.
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