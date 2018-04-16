ما هو الفستان الذي سترتديه ميغان ميركل لحفل زفافها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحوم أسئلةٌ كثيرة حول الثوب الذي سترتديه ميغان ميركل في حفل زفافها، فهل ستحيي التقاليد الملكية من خلال ارتداء ثوباً من مصممٍ تقترحه الملكة إليزابيث؟ أم هل ستعبّر عن روحها المتمردة من خلال ارتداء ثوبٍ من مصممٍ ناشئ؟

وستُخفى هوية المصمم أم المصممة على الأرجح، إلى يوم الزفاف الموعود في التاسع عشر من مايو/أيار المقبل. ولكن، لم يمنع ذلك العديد من الأشخاص من التخمين.

وتعتقد مؤلفة كتاب "هاري: حياة، وخسارة، وحب"، كيتي نيكول، التي عملت كمراسلةٍ للعائلة المالكة لفترةٍ طويلة، أن ميركل ستختار الخيار الأكثر تحفظاً، مثل المصمم ستيوارت بارفين، الذي صمم للملكة لأكثر من عقدٍ من الزمن.

وصرحت نيكول لمجلة "إن ستايل" في مارس/آذار: "أظن أنه سيكون اختياراً ذكياً لأنه سيحبب الملكة فيها."

وتمتاز تصاميم بارفين بالبساطة والأناقة، ما يشكل نقطةً لصالحه، حيث صرحت ميركل بإعجابها بالتصاميم الكلاسيكية والرومانسية ذات الطابع العصري عندما أوشكت شخصيتها في برنامج "سوتس"، راشيل زين، على الزواج.

وقد تنجذب ميركل لتصاميم إرديم موراليوغلو الرومانسية، والذي سبق وأن ارتدت ميركل العديد من تصاميمه على مر السنوات في عدة مناسباتٍ، مثل فستان "ماكسي" من مجموعة قبل الخريف لعام 2017 الخاصة به، والذي ارتدته في حفل زفافٍ في جامايكا مع الأمير هاري في مارس/آذار الماضي.

وبما أن الزفاف في نهاية اليوم مناسبةٌ شخصية، فمن المحتمل أن تلجأ ميركل إلى إحدى أصدقائها المصممين، مثل المصمم الفرنسي رونالد موريت، الذي صادق ميركل منذ أن تقابلا في مصعد فندقٍ في إسطنبول قبل سنوات.

ومن الجدير بالذكر، أن المديرة الفنية لدار ألكسندر مكوين للأزياء، سارة بورتون، نفت باستمرار أنها كانت تصمم ثوب زفاف كيت ميدلتون إلى أن حل يوم زفافها، حيث كُشف في الحقيقة، أنها من صمم الثوب.

وبغض النظر عمن سيخرج منتصراً من دوامة التخمين هذه، تبقى حقيقة أن التاسع عشر من مايو/أيار سيكون يوماً يغير من حياة ميركل، والمصمم الذي ستختاره.