عروض أزياء وحفلات فاخرة.. ما الذي ينتظر السعودية بعد تنظيمها أول أسبوع موضة عربي في البلاد؟

(CNN) -- هذه المشاهد من أسبوع الموضة العربي الذي يُقام للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض. ونُظم أسبوع الموضة العربي في فندق ريتز كارلتون برعاية الهيئة العامة للترفيه.