عروض أزياء وحفلات فاخرة.. ما الذي ينتظر السعودية بعد تنظيمها أول أسبوع موضة عربي في البلاد؟

ماذا ينتظر السعودية بعد أول أسبوع موضة عربي؟

ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و58 دقيقة.
من قلب الشرق الأوسطأزياءموضةالمملكة العربية السعوديةرؤية السعودية 2030
1:46

أول أسبوع موضة عربي في السعودية.. والحضور نسائي فقط.

(CNN) -- هذه المشاهد من أسبوع الموضة العربي الذي يُقام للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض. ونُظم أسبوع الموضة العربي في فندق ريتز كارلتون برعاية الهيئة العامة للترفيه.

من قلب الشرق الأوسطأزياءموضةالمملكة العربية السعوديةرؤية السعودية 2030