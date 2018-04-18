(CNN) -- هذه المشاهد من أسبوع الموضة العربي الذي يُقام للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض. ونُظم أسبوع الموضة العربي في فندق ريتز كارلتون برعاية الهيئة العامة للترفيه.
عروض أزياء وحفلات فاخرة.. ما الذي ينتظر السعودية بعد تنظيمها أول أسبوع موضة عربي في البلاد؟
ماذا ينتظر السعودية بعد أول أسبوع موضة عربي؟
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و58 دقيقة.
1:46
أول أسبوع موضة عربي في السعودية.. والحضور نسائي فقط.
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