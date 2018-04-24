دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشبهنا المغنية الأمريكية بيونسيه إلى حد كبير، أو على الأقل هذا ما تريده الرسامة المقيمة في نيويورك إلين وينستين، والذي يستكشف كتابها الجديد "وصفات للحظ الجيد" ( Recipes for Good Luck) الخرافات، والطقوس، والممارسات الخاصة بالناس الاستثنائيين والذين يتمتعون بشهرة كبيرة، وذلك لإثبات أنهم يشعرون بالقلق مثلنا.

ولتهدئة أعصابها قبل الصعود إلى المسرح، تعمد بيونسيه إلى ممارسة العديد من الطقوس مثل تمارين تمدد الجسم، والصلاة، وإمضاء ساعة من الوقت بمفردها لتشغيل قائمة الموسيقى المفضلة لديها. ويتمتع البعض الآخر من النجوم والمشاهير بطقوس مختلفة وغير اعتيادية، فمثلاً: كان الرسام سلفادور دالي يحمل قطعاً من الأخشاب لدرء الأرواح الشريرة، بينما احتفظ الفنان بابلو بيكاسو بالأشياء الشخصية منها الملابس القديمة والشعر المزركش للحفاظ على جوهره.

وقالت وينستين: "يمكن للمرء أن يمارس بعض الطقوس لضمان نجاحه،" موضحة أن الأمر "يبين مدى شيوع هذه السلوكيات والطقوس، والوصفة المثالية لكل شخص لحثه على الشعور بطريقة أفضل."

وبدأت وينستين التي سبق لها إنتاج الرسوم التوضيحية لمنشورات الصحف وكتب الأطفال، رحلة البحث عن الطقوس التي يعتمدها المشاهير لمساعدتهم على الاسترخاء وتشجيعهم على الإبداع، وذلك من خلال قراءة أو مشاهدة المقابلات المؤرشفة والسير الذاتية للشخصيات التاريخية، والفيديوهات، والتقصي عن معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وحولت وينستين بحثها فيما بعد إلى رسوم توضيحية، إذ قالت: "كنت أريد أن أعطي الشعور بأن كل صورة وكأنها ملصق ويمكن أن تكون صورة مبدعة بحد ذاتها".

تعرّف في معرض الصور أعلاه إلى الطقوس المرتبطة ببعض المشاهير لمساعدتهم على الاسترخاء والإبداع: