كيف أحيت كيت ميدلتون ذكرى الأميرة ديانا بعد إنجابها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجهت عدسات المصورين قبل يومين إلى جناح "ليندو" في مستشفى سانت ماري بلندن، حيث كان ينتظر العالم مقابلة مولود العائلة الملكية الجديد، ابن الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

ورغم أن غالبية عدسات المصورين كانت موجهة لالتقاط صورة للطفل الجديد، إلّا أن ظهور كيت بعد أقل من سبع ساعات من وقت ولادتها، وتألقها بابتسامة عريضة تكاد تمحي كل آلام الولادة، كان أمراً أجدر بالتغطية وتسليط الضوء عليه.

وقد جذبت إطلالة دوقة كامبريدج "المثالية،" تعليقات العديد من الأشخاص الذين وصفوها بأنها "امرأة خارقة،" لا سيما وأنها ظهرت بكل أناقتها، بتسريحة شعر مرتبة، وحذاء بكعب عال، بالإضافة إلى فستان يبدو أنها خططت لارتدائه منذ زمن طويل.

وارتدت كيت فستاناً أحمر اللون بياقة بيضاء، من تصميم البريطانية جيني باكهام، إذ ذكرّت العالم بإطلالة الأميرة ديانا، والدة الأمير ويليام، منذ أكثر من 33 عاماً، عندما طلّت للمرة الأولى من جناح الولادة ذاته في لندن، بعد ولادة الأمير هاري، بفستان أحمر اللون.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها كيت زياً مشابهاً لأزياء ديانا، إذ ارتدت فستاناً أزرق اللون عند ولادتها بالأمير جورج، يشبه ذلك الذي ظهرت به ديانا لأول مرة بعد ولادتها بالأمير ويليام.، فضلاً عن أنها تستوحي من أسلوب ديانا في الأزياء في العديد من المناسبات الرسمية والعامة.