دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف عن أحدث تصاميم شركة السيارات الفاخرة مرسيدس، "مرسيدس مايباخ الفخامة المطلقة،" مؤخراً خلال معرض سيارات الصين في بكين لعام 2018. السيارة تعتمد تصميماً "هجيناً" يدمج ما بين الشرق والغرب، كما تجمع ما بين سيارتي دفع رباعي وصالون. لكن، الميزة الأكثر فخامة وحصرية؟ "وحدة" شرب شاي فاخرة!
ستايل
خشب "سحري" وتجربة فاخرة لشرب الشاي..داخل سيارة "مرسيدس مايباخ"
خشب سحري وتجربة لشرب الشاي داخل مرسيدس مايباخ
ستايل
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
1:32
هذه أحدث تصاميم شركة السيارات الفاخرة مرسيدس... "مرسيدس مايباخ الفخامة المطلقة."
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.