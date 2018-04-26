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خشب "سحري" وتجربة فاخرة لشرب الشاي..داخل سيارة "مرسيدس مايباخ"

خشب سحري وتجربة لشرب الشاي داخل مرسيدس مايباخ

ستايل
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
رفاهيةسياراتغرائب
1:32

هذه أحدث تصاميم شركة السيارات الفاخرة مرسيدس... "مرسيدس مايباخ الفخامة المطلقة."

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف عن أحدث تصاميم شركة السيارات الفاخرة مرسيدس، "مرسيدس مايباخ الفخامة المطلقة،" مؤخراً خلال معرض سيارات الصين في بكين لعام 2018. السيارة تعتمد تصميماً "هجيناً" يدمج ما بين الشرق والغرب، كما تجمع ما بين سيارتي دفع رباعي وصالون. لكن، الميزة الأكثر فخامة وحصرية؟ "وحدة" شرب شاي فاخرة!

رفاهيةسياراتغرائب