ستايل
في أخطر المناطق الكورية.. صالة فنون تعج بالحياة!
في أخطر مناطق كوريا.. صالة فنون تعج بالحياة!
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
3:06
هذه هي صالة يونغانغ للأعمال الفنية.. تقع في مقاطعة يونتشيون بكوريا الجنوبية، قرب المنطقة منزوعة السلاح المحصنة.
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