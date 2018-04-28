ستايل

في أخطر المناطق الكورية.. صالة فنون تعج بالحياة!

في أخطر مناطق كوريا.. صالة فنون تعج بالحياة!

ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةفنون
3:06

هذه هي صالة يونغانغ للأعمال الفنية.. تقع في مقاطعة يونتشيون بكوريا الجنوبية، قرب المنطقة منزوعة السلاح المحصنة.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةفنون