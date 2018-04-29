رجال ينسون أسماء زوجاتهم قبل وشمها..هذه أسرار عالم الوشوم في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تعشق فنون الوشم والرسم على الجسد؟ إذاً، هذا المهرجان مخصص لك! يقام مهرجان الوشوم في بيروت بنسخته الثانية للعام 2018، حيث يتجمع محبو الوشوم من لبنان وجميع أنحاء العالم، من أجل التعرف على آخر صيحات وتقنيات رسم الوشوم، والحصول على وشوم بتوقيع بعض أفضل الفنانين المحليين والعالميين.