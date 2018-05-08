"دكان كريم" .. هل يغير شكل تصميم الأزياء وشرائها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلقى شعار شركة "كريم" إعجاب الكثيرين، خاصة من فئة الشباب، وفي نهاية العام الماضي، بات بإمكان أي شخص شراء قمصان تحمل شعار الشركة وألوانها، خصوصا درجة اللون الأخضر، التي اشتهرت بها الشركة.

فبعد أن دخلت عالم النقل وتوصيل الطعام، بدأت شركة كريم بتجربة مفهوم جديد في عالم التسوق، عبر بيع قمصان تحمل شعار الشركة، للرجال والنساء والأطفال، عبر صفحة "دكان كريم" وحديثا عبر موقع "نون."

وكما ذكرت الشركة سابقا عبر موقعها الإلكتروني، يتم تصنيع هذه المنتجات باستخدام مواد محلية، كما أن التصاميم مستوحاة من الثقافات المتنوعة في المنطقة.

فما هي الفرص التي سيفتحها مثل هذا المشروع أمام تنوع إبداعات هذه الشركات الناشئة؟

إليكم بعض آراء المغردين في ذلك: