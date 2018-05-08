دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جذبت المحامية والناشطة الحقوقية والمتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان من أصل لبناني، أمل علم الدين، الأنظار في حفل "ميت غالا" في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية. وسارت كلوني على السجادة مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني.
ستايل
شاهد..أمل وجورج كلوني يبهران الحضور بأجرأ عروض الأزياء
أمل وجورج كلوني يبهران الحضور بأجرأ العروض
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و38 دقيقة.
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شاهد أمل وجورج كلوني في حفل "ميت غالا."
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