شاهد..أمل وجورج كلوني يبهران الحضور بأجرأ عروض الأزياء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جذبت المحامية والناشطة الحقوقية والمتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان من أصل لبناني، أمل علم الدين، الأنظار في حفل "ميت غالا" في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية. وسارت كلوني على السجادة مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني.