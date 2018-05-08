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شاهد..أمل وجورج كلوني يبهران الحضور بأجرأ عروض الأزياء

أمل وجورج كلوني يبهران الحضور بأجرأ العروض

ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و38 دقيقة.
أمل علم الدينجورج كلونيمشاهيرأزياءموضة
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شاهد أمل وجورج كلوني في حفل "ميت غالا."

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جذبت المحامية والناشطة الحقوقية والمتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان من أصل لبناني، أمل علم الدين، الأنظار في حفل "ميت غالا" في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية. وسارت كلوني على السجادة مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني.

أمل علم الدينجورج كلونيمشاهيرأزياءموضة