ترامب ممنوع من حضور حفل "ميت غالا" حيث طلب يد ميلانيا سابقاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس من بين المدعوين لحفل "ميت غالا" هذا العام.. لكن، هذا لا يعني أنه لم يشارك في الحفل خلال السنوات الماضية.