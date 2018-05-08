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ترامب ممنوع من حضور حفل "ميت غالا" حيث طلب يد ميلانيا سابقاً

ترامب ممنوع من حضور حفل "ميت غالا"

ستايل
آخر تحديث منذ5 دقائق.
دونالد ترامبميلانيا ترامبمشاهير
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممنوع من حضور حفل "ميت غالا."

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس من بين المدعوين لحفل "ميت غالا" هذا العام.. لكن، هذا لا يعني أنه لم يشارك في الحفل خلال السنوات الماضية.

دونالد ترامبميلانيا ترامبمشاهير