دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس من بين المدعوين لحفل "ميت غالا" هذا العام.. لكن، هذا لا يعني أنه لم يشارك في الحفل خلال السنوات الماضية.
ستايل
ترامب ممنوع من حضور حفل "ميت غالا" حيث طلب يد ميلانيا سابقاً
ترامب ممنوع من حضور حفل "ميت غالا"
ستايل
آخر تحديث منذ5 دقائق.
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممنوع من حضور حفل "ميت غالا."
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