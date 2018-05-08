(CNN)-- تألقت الأختان المفضلتان لدى محبي الموضة حول العالم خلال حفل "ميت غالا" مؤخراً.
ستايل
بيلا وجيجي حديد.."الملاك" و"الشريرة" في حفل "ميت غالا"
بيلا وجيجي حديد.. في حفل "ميت غالا"
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 06:40 (GMT +0400).
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بيلا وجيجي حديد حضرتا الحفل بإطلالتين متناقضتين كلياً!
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