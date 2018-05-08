ستايل

بيلا وجيجي حديد.."الملاك" و"الشريرة" في حفل "ميت غالا"

بيلا وجيجي حديد.. في حفل "ميت غالا"

ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 06:40 (GMT +0400).
مشاهيرستايل
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بيلا وجيجي حديد حضرتا الحفل بإطلالتين متناقضتين كلياً!

(CNN)-- تألقت الأختان المفضلتان لدى محبي الموضة حول العالم خلال حفل "ميت غالا" مؤخراً.

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