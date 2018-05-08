جينيفير لوبيز تتألق بفستان مثير يتوسطه صليب في حفل "ميت غالا"

(CNN)-- هناك شيء واحد لا يتغير بمغنية البوب الأمريكية جينيفير لوبيز، فهي دائماً ما تلفت الأنظار بإطلالاتها. تألقت "جي لو" على سجادة حفل "ميت غالا"، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون من تصميم دار الأزياء "بالمان"، وكانت برفقة صديقها أليكس رودريغيز.