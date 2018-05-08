(CNN)-- هناك شيء واحد لا يتغير بمغنية البوب الأمريكية جينيفير لوبيز، فهي دائماً ما تلفت الأنظار بإطلالاتها. تألقت "جي لو" على سجادة حفل "ميت غالا"، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون من تصميم دار الأزياء "بالمان"، وكانت برفقة صديقها أليكس رودريغيز.
ستايل
جينيفير لوبيز تتألق بفستان مثير يتوسطه صليب في حفل "ميت غالا"
جينيفير لوبيز تتألق بفستان مثير بحفل ميت غالا
ستايل
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
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ارتدت جينيفير لوبيز فستاناً أسود اللون من تصميم دار الأزياء "بالمان".
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