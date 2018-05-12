السعودية في مهرجان كان... منح ومشاريع دعم وهيفاء المنصور تعلن عن فيلمها الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لن ينس السعوديون، خصوصا صناع الأفلام الشباب، مهرجان كان عام 2018، إذ شهدت المملكة هذا العام أول وأكبر مشاركاتها على الإطلاق، بجناح كبير أقيمت فيه عروض أفلام سعودية، وندوات، إضافة إلى توقيف عدة اتفاقيات بشأن تطوير صناعة الأفلام في المملكة، واجتذاب صناع الأفلام من حول العالم للتصوير في السعودية.

الكثير من الأهداف حققها المجلس السعودي للأفلام على مدى الأيام الماضي، إضافة إلى إعلان بعض المخرجين السعوديين عن بدء العمل على مشاريعهم المقبلة من منصة المملكة في كان، ونستعرض أهمها هنا:

برامج دعم لصناعة الأفلام في المملكة:

أعلنت الهيئة العامة للثقافة عن إطلاق عدة برامج دعم لصناعة الأفلام في المملكة، والتي تشتمل على برنامج للمنح الوطنية لدعم المشاريع السينمائية في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج، والشراكات الدولية مع مراكز عالمية في السينما، إضافة إلى برامج دعم لاسترجاع ما قيمته 35 في المائة من النفقات على الأفلام التي يجري تصويرها داخل المملكة.

وتهدف هذه البرامج، بحسب الهيئة، إلى الارتقاء بقطاع الأفلام المحلي، وتطوير المواهب، وخلق فرص عمل جديدة، وإنعاش قطاع السياحة، وتعزيز التفاعل مع مجتمع الأفلام العالمي.

مشروع سينمائي جديد للسعودية هيفاء المنصور

بعد أن حققت نجاحا كبيرا في فيلما السابق "وجدة"، تعود المخرجة السعودية هيفاء المنصور بفيلم جديد يحمل اسم "المرشحة المثالية"، وتدور أحداثه حول طبيبة شابة تتحدى المجتمع الذكوري الذي تعيش فيه وتقرر خوض الانتخابات البلدية.

وسيبدأ تصوير الفيلم في خريف 2018 في الرياض.

9 أفلام سعودية تعرض في الجناح الرسمي

يشهد يوما 14 و 15 مايو الجاري عرض تسعة أفلام سعودية في جناح المملكة بمهرجان كان، والتي تتنوع بين الكوميديا والدراما والتشويق. ومن الأفلام المشاركة فيلم "وسطي" لعلي الكلثمي، وفيلم "كبش فداء" لطلحة عبدالرحمن، وفيلم "القط" لفيصل العتيبي.

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