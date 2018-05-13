دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد تألقها العام الماضي وإبهار الحضور بفستان "سيندريلا" استثنائي خلال مهرجان "كان" السينمائي، حرصت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية، آيشواريا راي، على التألق خلال المهرجان هذا العام أيضاً بدورته الـ71، وخطف الأنظار بإطلالة حالمة أشبه بواحدة من قصص الخيال.

وارتدت راي على سجادة المهرجان الحمراء هذا العام، فستاناً ملوناً من تصميم مصمم الأزياء الفلبيني العالمي، مايكل سينكو، والذي يتخذ من دبي مقراً له، وغالباً ما يصمم للعديد من مشاهير العالم، أمثال بيونسيه وجينيفير لوبيز، وريانا، وليدي غاغا.

ووفقاً لسينكو، فإن فستان راي سُمي "حلم الفراشة غير الملموس،" واُستُوحي من شكل الفراشة التي تخرج من شرنقتها إلى الحياة. وقد استخدم سينكو لتصميم هذا الفستان القماش الشبكي المطرز بالأعمال الزخرفية والخرز الملون، كالبنفسجي، والأحمر، والأزرق، والوردي. كما طُرّز الفستان أيضاً بقطع كريستال سواروفسكي الملونة، والتي أضافت إليه لمعة استثنائية جعلته يتلألأ على السجادة الحمراء.

ورغم أن الفستان يتميز بذيل طويل جداً، بلغ طوله ثلاثة أمتار، إلّا أن أكثر ما يجعله قطعة استثنائية ومميزة حقاً، هو أنه صنع يدوياً كلياً، واستغرق العمل عليه حوالي ثلاثة آلاف ساعة، أي ما يعادل 125 يوماً متواصلاً.

ويشتهر سينكو، الذي أسس علامته التجارية في دبي في العام 2003، بأعماله اليدوية الفاخرة، إذ سبق وأن عمل على العديد من الفساتين والتصاميم، من أهمها فستان زفاف فيكتوريا سواروفسكي، وريثة شركة الكريستال سواروفسكي، والذي تضمن أكثر من 100 ألف قطعة كريستال، وعمل عليه أكثر من 100 حرفي ماهر يدوياً.