نجوم في رمضان.. 7 حقائق عن تيم حسن بطل "الهيبة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا العام يعود تيم حسن ليطل بدور جبل في الدراما التي برزت العام الماضي، الهيبة، لتحمل هذا العام اسم "الهيبة العودة".
فهل يحقق جبل ذات النجاح الذي حققه العام الماضي؟
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