"كفرناحوم" لنادين لبكي يفوز بجائزة التحكيم في مهرجان كان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت المخرجة اللبنانية نادين لبكي السبت نجاحا كبيرا بفوز فيلمها "كفرناحوم" بجائزة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي بدورته الحادية والسبعين.

وقد حاز الفيلم على إعجاب الكثيرين، وبعد عرضه الخميس وقف الحضور للتصفيق لمدة 15 دقيقة.

ويحكي الفيلم قصة صبي صغير يعيش في أحد أحياء بيروت الفقيرة، والذي يحاول من دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى التي بلغت سن الزواج. وبسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الطفل والحياة الصعبة التي يحياها يقرر مقاضاة والديه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد مستخدمو تويتر بتغريدات تضمنت مباركات وفرحة بفوز الفيلم بالجائزة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.