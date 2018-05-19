هذه بعض تفاصيل خاتم زواج الأمير هاري وميغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اختار الأمير هاري وميغان، شركة "كليف اند كومباني" لصنع خاتمي زواجهما الذي يجري السبت، في قلعة ويندسور البريطانية، في حدث يتابعه الملايين من الأشخاص حول العالم.

خاتم ميركل مصنوع من قطعة ذهب ويلزي تم اهدائه لها من قبل الملكة إليزابيث، في حين سيصنع خاتم الأمير هاري من البلاتينوم، وكلا الخاتمين سيجهز في مصنع الشركة التي تأسست في العام 2001.

ويذكر أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، أطلقت السبت، لقب دوق ودوقة "ساسيكس" على الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، لتصبح الأخيرة أول شخص يحمل هذا اللقب من النساء على الإطلاق.