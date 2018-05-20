دبي، الإمارات العربية لمتحدة (CNN) -- بعد العديد من أشهر الانتظار للكشف عن فستان زفاف أحدث إضافة للعائلة الملكية البريطانية، طلّت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، والتي أطلق عليها لقب "دوقة ساسكس،" بفستان أبيض محتشم، فاجأت العالم ببساطته.

وارتدت ماركل فستان زفاف أبيض بأكمام طويلة، من تصميم كلير ويت كيلير من دار جيفانشي، خلال حفل زفافها من الأمير هاري داخل كنيسة القديس جورج في ويندسور.

وتميز الفستان العاجي الحرير بأناقته، وعصريته، وأنوثته، إذ حدّد في تصميمه كتفي ماركل وامتد عبر خط عريض على العنق، كما اعتمد قصة "A-Line" بسيطة.

ورغم أن ذيل الفستان كان قصيراً نسبياً، إلّا أن ذيل طرحة ماركل البيضاء والمصنوعة من تول الحرير، عوضت عن طول الفستان، وامتدت لـ16.5 قدماً. واُعتبرت الطرحة القطعة الأكثر تميزاً في إطلالتها إذ طرزت أطرافها يدوياً بزخارف وردية ترمز إلى دول الكومنوولث الـ53.

واُعتبر اختيار ماركل لويت كيلير أمراً مفاجئاً، إذ لم يعلن عن اسم مصمم الفستان في الأشهر الماضية قبل الزفاف، كما أن ويت كيلير لم تكن من بين المصممين الذين رُجّح اسمهم لتصميم الفستان بحسب تقديرات خبراء الموضة. ولكن، تعتبر البريطانية ويت كيلير الخيار المناسب لميغان - التي تُعرّف نفسها بأنها "نسوية" - إذ أن ويت كيلير صنعت التاريخ العام الماضي عندما أصبحت المديرة الفنية في دار جيفانشي، بدلاً من ريكاردو تيشي، لتصبح اليوم المصممة البالغة من العمر 47 عاماً، واحدة من بين عدد قليل من النساء اللاتي تترأسن دار أزياء باريسية.

ووفقاً لبيان صادر عن قصر كنسينغتون، فإن ماركل انجذبت "لجمال وأناقة تصاميم" ويت كيلير، فضلاً عن "قصّاتها وخياطتها الخالية من العيوب، والبسيطة." ولا شك بأن ماركل تعشق المظهر البسيط، إذ طغت البساطة على إطلالتها من كل النواحي، من ماكياجها الطبيعي، إلى تسريحة شعرها غير المتكلفة.

وقد "رصّعت" ماركل إطلالتها بتاج ملكي قديم، نادراً ما يظهر في العلن، امتلكته الملكة ماري سابقاً. ويتميز التاج البلاتيني بالألماس المرصع عليه، وبروش منفصل آخر، مرصع بالألماس أيضاً.