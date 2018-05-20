دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيان أزياء أو نافذة إلى الروح، تتمحور الأحاديث دائماً في حفلات الزفاف حول القبعات الملونة والتي تشكل منحوتات فنية بحد ذاتها، وحفل الزفاف الملكي البريطاني للأمير هاري وميغان ماركل، السبت، أثبت من جديد دور القبعات المهم في هذه المناسبات.

وشاركت النساء من الأصدقاء، وأفراد العائلة، والضيوف المشاهير في الحفل، بمجموعة من القبعات الملونة والتي تشكل كل واحدة منها منحوتة فنية، صممها كبار عمالقة العالم.

من محامية حقوق الإنسان البارزة آمال كلوني التي ارتدت لون الأصفر، إلى المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري التي ارتدت قبعة تقليدية عريضة الحواف، كانت هناك الكثير من المظاهر الجميلة والمرادفة لحفلات الزفاف البريطانية الصيفية.

وبالنسبة لخبير التصميم ستيفن بايلي، فإن "القبعة ليست مهمتها حماية الرأس، إذ أنها نافذة للروح. وأسلوب تصميم القبعة، وشكلها، ولونها، تُظهر طموحات ومكانة المرأة التي ترتديها."

وقالت معلقة الأزياء كارين فرانكلين إن أمل كلوني كانت مشعّة باللون الأصفر، موضحة أن "خيارها يتناغم بشكل رائع مع بشرتها". وأشارت فرانكلين إلى أن "كلوني تعرف التصرف أمام عدسة الكاميرا، ولغة جسدها مصقولة."

ويُذكر، أن قبعة كلوني صممها ستيفن جونز، حيث زينها بغطاء شفاف صغير ينسدل على وجهها.

وارتدت وينفري قبعة مستوحاة من طراز "السبعينات" صممها فيليب تريسي، مزينة بشكل فاخر بالزهور. وارتدت وينفري فستاناً وردي اللون مناسب لحفلات الزفاف في فصل الربيع.

ووصل العديد من الضيوف وهن يرتدين القبعات ثلاثية الأبعاد، حيث اتجهت غالبية النساء المدعوات إلى أساليب جريئة في تصميم قبعاتهن مزجن فيها التقليدية والعصرية.

وشمل ذلك ليدي كيتي سبنسر، التي حضرت حفل الزفاف بفستان أخضر اللون مطرز بالزهور، وقبعة خضراء اللون تتناسب مع فستانها.

شاهد أجمل قبعات المشاهير خلال حفل الزفاف في معرض الصور أعلاه: