ماذا ارتدت ميغان ماركل لحفل العشاء الخاص بعد الزفاف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض محتشم خلال مراسم زواجها من الأمير هاري في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور، تألقت دوقة ساسكس، ميغان ماركل بفستان آخر أقل رسمية، صُمم خصيصاً لها من قبل مصممة الأزياء ستيلا ماكارتني، لحضور حفل العشاء الخاص بالزفاف.

وقد ظهرت ماركل وزوجها الأمير هاري وهما يغادران قلعة ويندسور بعد ساعات قليلة من مراسم الزفاف، ويستقلان سيارة جاغوار زرقاء من طراز E-Type، مزودة برقم لوحة سيارة تحمل تاريخ زفافهما، أي E190518. وتوجه العروسان الحديثان إلى حفل عشاء خاص سيحضره 200 ضيف، وأقامه والد العريس، الأمير تشارلز في منزل "فروغمور".

كما ظهر الأمير هاري أيضاً بإطلالة مختلفة عن تلك التي ظهر بها في الكنسية، إذ ارتدى بذلة سوداء رسمية، بدلاً من الزي العسكري التقليدي الذي كان يرتديه في ظهوره الأول.

وتميز فستان ماركل الأبيض المصنوع من خيوط الحرير، برقبة عالية وظهر مكشوف. وأرفقت ماركل الفستان مع حذاء مصنوع من الساتان بكعب عالي من تصميم علامة الأحذية الإيطالية الفاخرة، أكوازورا، بينما صففت شعرها بطريقة ناعمة وبسيطة، على يد مصفف الشعر الإنجليزي جورج نورثوود.

ولا شك بأن أكثر ما لفت الانتباه في إطلالة ماركل، هو ارتدائها خاتم فيروزي اللون، بقصة "إيميرالد،" كانت قد امتلكته في السابق، والدة الأمير هاري، ديانا، أميرة ويلز.

وتعتبر ستيلا ماكارتني، البالغة من العمر 46 عاماً، من بين أشهر المصممات في عالم الملابس النسائية الفاخرة الذي يسيطر عليه المصممين الذكور، وقد ارتدت في الماضي من تصاميمها العديد من النساء المشهورات، مثل ريهانا، وكارا ديليفين، وغوينيث بالترو.

وكانت قد ظهرت خلال حفل مراسم الزوج العديد من النساء المشهورات اللاتي ارتدين أيضاً تصاميم لماكارتني، من بينهم أمل علم الدين، زوجة جورج كلوني، والتي تألقت بفستان ضيق أصفر اللون، وأوبرا وينفري، التي ظهرت بفستان رقيق وردي من تصميمها أيضاً.