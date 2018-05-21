بعد "زهرة المدائن" ... فيروز تغني للقدس من جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت ريما رحباني، ابنة السيدة فيروز، على حسابها عبر يوتيوب، أغنية جديدة لوالدتها تغني فيها للقدس، في أعقاب نقل السفارة الأمريكية للقدس الأسبوع الماضي.

وتحمل الأغنية الجديدة اسم "إلى متى يا رب"، وغنتها فيروز بأسلوب الترانيم الدينية.

وظهرت السيدة فيروز في مقطع الفيديو وهي تغني الأغنية مرتدية ثوبا أسود، بينما ظهرت في الخلفية صور للمسيح، وصور أخرى من المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ولن ينسى العالم الأغنية الشهيرة لفيروز، والتي غنتها للقدس عقب هزيمة حزيران 1967.