دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عودنا خلال السنوات الثلاثة الماضية على الظهور في مسلسل سيلفي، وقبله في مسلسل طاش ما طاش، وهذا العام يعود الفنان السعودي ناصر القصبي في رمضان بمسلسل جديد مختلف كليا يحمل اسم العاصوف، ويرصد التحولات الفكرية التي طرأت على مدينة الرياض خلال العقود الخمسة الماضية. إليكم أبرز المقتطفات من حياة النجم السعودي ناصر القصبي.
قبل العاصوف.. إليكم المسيرة الفنية للنجم السعودي ناصر القصبي
قبل العاصوف..المسيرة الفنية لناصر القصبي
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و7 دقائق.
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إليكم أبرز المقتطفات من حياة النجم السعودي ناصر القصبي.
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