الكشف عن الصور الرسمية للزفاف الملكي لدوق ودوقة ساسكس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر دوق ودوقة ساسكس عدة صور رسمية اُلتقطت في يوم زفافهما من قبل المصور المشهور أليكسي لوبوميرسكي.

وقد اُلتقطت الصور بعد ظهر السبت في قلعة وندسور بعد قليل من عودة الزوجين من موكبهما، حيث جالا لمسافة ميلين حول المدينة.

وفي إحدى الصور، انضم إلى الثنائي المتزوج حديثاً، الملكة إليزابيث، ودوق إدنبره، وأمير ويلز ودوقة كورنوال، ودوق ودوقة كامبردج ووالدة ميغان، دوريا راغلاند.

واُلتقطت صورة أخرى، التقطت في غرفة الرسم الخضراء في قلعة وندسور، وتُعتبر أقل رسمية للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل والأطفال فقط.

وأعلن "قصر كينغستون" الاثنين أن "الدوق والدوقة يودان أن يشكرا كل من شارك في احتفالات حفل زفافهما،" مضيفاً أنهما ""يشعران بأنهما محظوظان لأنهما تمكنا من مشاركة يومهما مع جميع الذين اجتمعوا في ويندسور وأولئك الذين تابعوا مراسيم حفل الزفاف عبر شاشات التلفاز في المملكة المتحدة، والكومونولث، ومن حول العالم."

ويُذكر، أن لوبوميرسكي وُلد في إنجلترا، وانتقل إلى بوتسوانا في سن الثامنة مع والدته وزوجها، بحسب قصر كنسينغتون. ودرس في إنجلترا، ويعيش الآن في نيويورك مع زوجته وولديه.

ووفقاً لموقعه الإلكتروني، درس لوبوميرسكي تحت إشراف ماريو تيستينو، وهو مصور بيروفي التقط الصور الفوتوغرافية الرسمية للأمير وليام وكيت ميدلتون في العام 2010.

وقد طُلب من المصور المرموق أن يأخذ صور الزفاف الرسمية في يناير/كانون الثاني.

وقال لوبوميرسكي في ذلك الوقت: "لا يمكنني أن أكون أكثر إثارة أو شرفًا لتصوير هذه المناسبة التاريخية".