أحلام تطلق متجرها الإلكتروني لمنتجات الجمال "بوتيكات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام افتتاح متجرها الإلكتروني، والذي يحمل اسم "بوتيكات"، حيث سيتم فيه بيع مستحضرات تجميل وعطور وملابس ومنتجات العناية بالبشرة.
ولعل من أبرز المنتجات التي ستعرض عبر هذا المتجر، النظارات الشهيرة التي ارتدتها أحلام في إحدى حلقات برنامج "ذا فويس" هذا العام، ويتوقع أن تحظ بطلب كبير.
ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمتجر عبر نظامي IoS وأندرويد.
ويحتوي التطبيق على مجموعة من أهم منتجات الجمال، إضافة إلى صفحات خاصة بالمشاهير ممن يستخدمن منتجات الجمال والعطور، ونصائحهن الخاصة بأفضل ما يمكن استخدامه.
وهنأ المغردون أحلام بمتجرها الجديد.
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