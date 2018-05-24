أحلام تطلق متجرها الإلكتروني لمنتجات الجمال "بوتيكات"

ولعل من أبرز المنتجات التي ستعرض عبر هذا المتجر، النظارات الشهيرة التي ارتدتها أحلام في إحدى حلقات برنامج "ذا فويس" هذا العام، ويتوقع أن تحظ بطلب كبير.

ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمتجر عبر نظامي IoS وأندرويد.

ويحتوي التطبيق على مجموعة من أهم منتجات الجمال، إضافة إلى صفحات خاصة بالمشاهير ممن يستخدمن منتجات الجمال والعطور، ونصائحهن الخاصة بأفضل ما يمكن استخدامه.

وهنأ المغردون أحلام بمتجرها الجديد.