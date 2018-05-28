دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لمعت الفنانة البحرينية هيفاء حسين في الدراما الخليجية عبر أعمال قدمتها على مدى العقدين الماضيين، وتعود هذا العام في رمضان بثلاثة مسلسلات هي الخطايا العشر، وشيء من الماضي، وبطران عايش يومه. إليكم بعض الإضاءات على أبرز ما قدمته هيفاء حسين في حياتها.
إضاءات على حياة الفنانة البحرينية هيفاء حسين
إضاءات على حياة الفنانة البحرينية هيفاء حسين
منوعات
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
1:14
إليكم بعض الإضاءات على أبرز ما قدمته هيفاء حسين في حياتها
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.