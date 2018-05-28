إضاءات على حياة الفنانة البحرينية هيفاء حسين

إضاءات على حياة الفنانة البحرينية هيفاء حسين

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آخر تحديث منذ42 دقيقة.
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إليكم بعض الإضاءات على أبرز ما قدمته هيفاء حسين في حياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لمعت الفنانة البحرينية هيفاء حسين في الدراما الخليجية عبر أعمال قدمتها على مدى العقدين الماضيين، وتعود هذا العام في رمضان بثلاثة مسلسلات هي الخطايا العشر، وشيء من الماضي، وبطران عايش يومه. إليكم بعض الإضاءات على أبرز ما قدمته هيفاء حسين في حياتها.