إضاءات على حياة الفنانة البحرينية هيفاء حسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لمعت الفنانة البحرينية هيفاء حسين في الدراما الخليجية عبر أعمال قدمتها على مدى العقدين الماضيين، وتعود هذا العام في رمضان بثلاثة مسلسلات هي الخطايا العشر، وشيء من الماضي، وبطران عايش يومه. إليكم بعض الإضاءات على أبرز ما قدمته هيفاء حسين في حياتها.