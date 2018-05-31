(CNN) -- وستمنستر آبي، في أشعة الشمس، مألوفة لواحد أو اثنين منا في بعض حفلات الزفاف. لكن هذه المساحة الخاصة في المستوى العلوي، لم يرها إلا بعض الأشخاص. للوصول إلى هذه المساحة، كان عليهم بناء مصعد وسلم، وقد فعلوا ذلك بتكتم.
اكتشف ما بداخل المكان الأكثر سرية في لندن
اكتشف ما بداخل المكان الأكثر سرية في لندن
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و6 دقائق.
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وستمنستر آبي تستقبل أكثر من مليون زائر سنوياً، لكن لا أحد منا سُمح له بالدخول إلى هذه المساحة.
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