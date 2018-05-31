اكتشف ما بداخل المكان الأكثر سرية في لندن

(CNN) -- وستمنستر آبي، في أشعة الشمس، مألوفة لواحد أو اثنين منا في بعض حفلات الزفاف. لكن هذه المساحة الخاصة في المستوى العلوي، لم يرها إلا بعض الأشخاص. للوصول إلى هذه المساحة، كان عليهم بناء مصعد وسلم، وقد فعلوا ذلك بتكتم.