مجلة فوغ "ارابيا" تختار أميرة سعودية لغلافها في يونيو

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اختارت مجلة فوغ "ارابيا" الأميرة هيفاء بنت عبدالله آل سعود، ابنة الملك السعودي الراحل، لغلاف إصدار يونيو/ حزيران الجاري مصورة بمقعد السائق داخل سيارة حمراء مكشوفة.

إصدار يونيو يحتفل بـ"النساء الرائدات في المملكة العربية السعودية" وانهاء حظر قيادة النساء للسيارات، مقتبسة على لسان الأميرة قولها: "في دولتنا، هناك عدد من المحافظين الذين يخشون التغيير، وبالنسبة للعديد منهم هذا ما طالما عرفوه، شخصيا، أنا أدعم هذه التغيرات بحماس كبير."

على الصعيد الآخر، قام نقاد لهذا الإصدار بإلقاء الضوء على الاعتقالات الأخيرة منذ الـ15 من مايو/ أيار الماضي لعدد من النشطاء وأغلبيتهم من النساء في السعودية ممن طالبن بحقوق قيادة المرأة، وهو الأمر الذي علقت عليه السلطات الأمنية بالمملكة مبينة أن النساء المعتقلات اتهمن بـ"زعزعة استقرار المملكة وخرق البنية الاجتماعية وتشوية الاتساق الوطني."