دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قامت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بتزيين مداخل منطقة صالة إجراءات السفر بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة، بلوحات فنية لمؤسس المملكة العربية السعودية، الملك الأسبق عبد العزيز آل سعود، بهدف ربط حاضر المملكة بماضيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن فنانين تشكيليين عالميين وهم أليكس هاميلتون، وتيموثي أوبراين، ومارتن سيبمسون، وفيليب ويست، وكريس فرنش، ورونالدو وونج، قاموا برسم 10 لوحات فنية للملك الراحل مع طائرات مدنية كطائرة الداكوتا التاريخية، كما عبرت تلك اللوحات الفنية التي زُين بها مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد عن تاريخ الملك المؤسس مع الطيران المدني.

وسيتمكن المسافرون من مشاهدة هذه اللوحات الفنية المتميزة داخل صالة إنهاء إجراءات السفر، وتعكس تلك اللوحات الفنية الاهتمام الكبير الذي وجده قطاع الطيران المدني من الملك المؤسس، الذي أوضحت "واس" أنه "أدرك مبكراً أهميةَ هذا القطاع الحيوي كعنصرٍ أساسيٍ وضروريٍ لنهضةِ السعودية،" مشيرة إلى أنه "وضع اللبنات الأولى لقطاع الطيران المدني، حيث أهدى طائرته الخاصة المهداة له من الرئيس الأمريكي روزفلت إلى شعب المملكة، وبدأت رحلات داخلية بين الرياض وجدة والظهران، وبعد أشهر قليلة أمر جلالته بشراء طائرتين من الطراز ذاته، وشكلت الطائرات الثلاث النواة الأولى للطيران المدني في المملكة."

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد حصول السعودية على أول طائرة مدنية في العام 1945، تم إنشاء العديد من المدارج الترابية في جدة، والرياض، والظهران، والحوية بالطائف، والهفوف، وبريدة، وجازان، والخرج، وعفيف.

وافتتح الملك سعود مطار الظهران الدولي في العام 1962، والذي استمر كمطار رئيسي في المنطقة الشرقية حتى تم إنشاء مطار الملك فهد الدولي في موقع آخر بالمنطقة الشرقية، والذي افتتحه العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في العام 1999.

وافتتح الملك الراحل خالد بن عبد العزيز مطار الملك عبد العزيز الدولي في العام 1981، ليحل محل مطار جدة القديم في منطقة الكندرة، فيما مطار الملك خالد الدولي الذي حل محل مطار الرياض القديم فقد افتتحه الملك الراحل فهد بن عبد العزيز في العام 1983.

وأصبح مجموع المطارات المدنية في السعودية التي تسير منها وإليها رحلات منتظمة 27 مطاراً.

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