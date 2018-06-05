دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت من سلسلة مرايا وانتهى بها اليوم لتصبح واحدة من نجمات الصف الأول في سوريا، تطل النجمة صفاء سلطان هذا العام عبر أكثر من عمل منها فوضى ووهم وقسمة وحب. عدا عن ذلك إليكم أبرز ٧ حقائق عن النجمة صفاء سلطان.
قلّدت النجوم فأصبحت منهم.. تعرفوا إلى صفاء سلطان
أبرز المحطات في حياة النجمة صفاء سلطان
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آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
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إليكم أبرز ٧ حقائق عن النجمة صفاء سلطان
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