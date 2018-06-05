قلّدت النجوم فأصبحت منهم.. تعرفوا إلى صفاء سلطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت من سلسلة مرايا وانتهى بها اليوم لتصبح واحدة من نجمات الصف الأول في سوريا، تطل النجمة صفاء سلطان هذا العام عبر أكثر من عمل منها فوضى ووهم وقسمة وحب. عدا عن ذلك إليكم أبرز ٧ حقائق عن النجمة صفاء سلطان.