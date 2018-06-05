قلّدت النجوم فأصبحت منهم.. تعرفوا إلى صفاء سلطان

أبرز المحطات في حياة النجمة صفاء سلطان

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
من قلب الشرق الأوسطدرامادراما سوريةرمضانمسلسلات
0:56

إليكم أبرز ٧ حقائق عن النجمة صفاء سلطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  بدأت من سلسلة مرايا وانتهى بها اليوم لتصبح واحدة من نجمات الصف الأول في سوريا، تطل النجمة صفاء سلطان هذا العام عبر أكثر من عمل منها فوضى ووهم وقسمة وحب. عدا عن ذلك إليكم أبرز ٧ حقائق عن النجمة صفاء سلطان.

من قلب الشرق الأوسطدرامادراما سوريةرمضانمسلسلات