تعرّف إلى المتحف المصري الكبير بقيمة مليار دولار

شاهد.. المتحف المصري الكبير بقيمة مليار دولار

ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و30 دقيقة.
مصرمتاحفالفراعنةمن قلب الشرق الأوسط
2:27

شاهد جولة في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه نهاية عام 2018.

(CNN) —  بعد تخزينها لعقودٍ داخل المتحف المصري في وسط القاهرة، ستبدأ كنوز الحضارة المصرية صفحةً جديدة من حياتها، حيث من المقرر أن تُنقل القطع الأثرية إلى المتحف المصري الكبير الذي يقع على بعد كيلومترين من أهرامات الجيزة.

مصرمتاحفالفراعنةمن قلب الشرق الأوسط