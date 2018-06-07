تعرّف إلى المتحف المصري الكبير بقيمة مليار دولار

(CNN) — بعد تخزينها لعقودٍ داخل المتحف المصري في وسط القاهرة، ستبدأ كنوز الحضارة المصرية صفحةً جديدة من حياتها، حيث من المقرر أن تُنقل القطع الأثرية إلى المتحف المصري الكبير الذي يقع على بعد كيلومترين من أهرامات الجيزة.